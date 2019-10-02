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В Украине начались протесты против подписанной «формулы Штайнмайера»

Фото с места проведения в Киеве акции против «формулы Штайнмайера» – «Нет капитуляции!»

Киеве проходит акция против «формулы Штайнмайера» – «Нет капитуляции!». Аналогичные акции прошли также в других городах Украины.

В центре Киева проходит акция «Нет капитуляции!» против согласования властью «формулы Штайнмайера», сообщает корреспондент «Левого Берега».

Люди собрались на Майдане Незалежности около 19:00. Они выступают против предоставления особого статуса оккупированным территориям Донбасса, против амнистии боевиков и за проведение выборов на территории ОРДЛО, но только после полной деоккупации.

«Мы – не молчаливое стадо, которому можно навязать «русский мир» под соусом «нужна просто прекратить стрелять». МЫ хотим мира вследствие победы, а не по сценарию Кремля. Мы помним миллионы людей, которых Россия заставила покинуть родной дом и переселиться. Нам больно от 10 тыс. гражданских, которых убила российская агрессия. Мы напоминаем, что более трех тысяч бойцов отдали свою жизнь за Украину, а не капитуляцию», – говорится в заявлении организаторов акции в фейсбуке.

После митинга на Майдане, на который собрались около двух тысяч человек, протестующие направились к Офису президента.

Фото с места проведения в Киеве акции против «формулы Штайнмайера» – «Нет капитуляции!»
Фото с места проведения в Киеве акции против «формулы Штайнмайера» – «Нет капитуляции!»
Фото с места проведения в Киеве акции против «формулы Штайнмайера» – «Нет капитуляции!»
Фото с места проведения в Киеве акции против «формулы Штайнмайера» – «Нет капитуляции!»
Фото с места проведения в Киеве акции против «формулы Штайнмайера» – «Нет капитуляции!»
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Аналогичные акции прошли и в других городах Украины.

Накануне, вечером 1 октября, националисты провели акцию против подписания «формулы Штайнмайера», назвав ее «предупредительной».

Напомним, 1 октября украинская делегация Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе согласовала «формулу Штайнмайера» в Минске. Президент Владимир Зеленский объяснил положения «формулы Штайнмайера» и пообещал, что Украина никогда не согласится проводить выборы, если на Донбассе будут находиться «любые войска».

2 октября, после того, как вся оппозиция и соцсети взорвались громкими обвинениями из-за согласия руководства Украины на «формулу Штайнмайера» Зеленский спешно приехал в Раду.

Источник Левый Берег
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