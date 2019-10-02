Меркель назвала место проведения следующего саммита «нормандской четверки»

Меркель заявила, что встреча «нормандской четверки» пройдет во Франции, дата уточняется. Других подробностей канцлер не сообщила.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что предпосылки для саммита «нормандской четверки» созданы и он состоится в Париже. Меркель сделал такое заявление на пресс-конференции в Берлине, сообщает «Европейская Правда».

По ее словам, предпосылок для отмены санкций нет, но есть предпосылки для проведения саммита.

«Именно поэтому сейчас можно сказать лишь, что мы не можем снимать санкции, но есть предпосылки для встречи на уровне глав государств и правительств. Это подчеркнули все стороны», – сказала Меркель.

Она сообщила, что саммит пройдет в Париже.

«Мы подбираем дату», – отметила канцлер.

Напомним, 1 октября на переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске договорились о разведении сил в Петровском и Золотом.

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Министр иностранных дел Германии Гайко Маас приветствовал согласование Трехсторонней контактной группой в Минске текста «формулы Штайнмайера».