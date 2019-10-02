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Парламентская оппозиция потребовала от президента объяснений по «формуле Штайнмаера»

От президента Зеленского потребовали раскрыть его позицию по дальнейшей деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Проевропейская оппозиция в Верховной Раде потребовала от президента Владимира Зеленского объяснить свою стратегию деоккупации Донбасса в связи с согласованием «формулы Штайнмайера», рассказал депутат Сергей Рахманин, выступавший от имени фракций «Голос», «Европейская солидарность» и «Батькивщина», передает «Левый Берег».

Он заявил, что Зеленский должен «лично донести депутатскому корпусу и общественности свою позицию по дальнейшей деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей».

Также депутаты хотят заслушать министра иностранных дел Вадима Пристайко и начальника Генштаба Руслана Хомчака.

«Мы требуем от министра иностранных дел Пристайко и начальника Генерального штаба Хомчака сегодня на 16 часов прийти с тем, чтобы озвучить позицию соответствующих органов власти по поводу конкретных действий, которые происходят на востоке Украины», – сказал Рахманин.

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков на это сказал, что возможность выступления Пристайко и Хомчака зависит от их рабочего графика.

В то же время, на встрече с представителями парламентских фракций президент Владимир Зеленский убеждал, что о капитуляции Украины после подписания так называемой «формулы Штайнмайера» речь не идет, но объяснить свою позицию с трибуны Рады отказался.

Источники «Украинской Правды» рассказывают, что на встрече с главами фракций Зеленский был очень нервный, но убеждал, «что все будет хорошо, он все разрулит и парламент может расслабиться».

«Зеленский говорил, что все будет хорошо. Никаких выборов без контроля территорий», заявил собеседник издания.

Дополнительно: В то же время главы фракций предлагали выйти в сессионный зал и повторить все это с трибуны Верховной Рады. Но Зеленский отказался: сказал, что это уже лишнее, потому что он публично выступил накануне и «все объяснил».

Напомним, 1 октября в Минске представители Трехсторонней контактной группы и боевиков «ДНР» и «ЛНР» согласовали имплементацию так называемой «формулы Штайнмайера» в украинское законодательство. Украина отказалась ставить подпись под одним документом с представителями боевиков, поэтому это было сделано в виде отдельных писем в адрес ОБСЕ, одной из сторон ТКГ.

Формула предусматривает вступление в силу особого статуса для Донбасса в день внеочередных местных выборов на временной основе. Закон продолжит действовать на постоянной основе, в случае если в итоговом докладе БДИПЧ ОБСЕ будет заявлено о демократичности состоявшихся выборов.

Источник Левый Берег Украинская Правда
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