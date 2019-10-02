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Суд отказывается направлять запросы о перелетах Богдана в Россию

Шевченковский райсуд Киева отказался проверять перелеты Богдана в Россию и Беларусь.

Шевченковский райсуд Киева отклонил ходатайство адвокатов журналистов «Схем», в котором те просили суд в установленном законом порядке истребовать доказательства перелетов Андрея Богдана, передает «Радио Свобода».

Речь идет о перелетах главы Офиса президента Украины в Россию и в направлении Беларуси, информацию о которых «Схемы» получили от своих источников на условиях конфиденциальности и обнародовали в своей программе, из-за чего руководитель Офиса президента подал иск на журналистов.

Во время подготовительного заседание 1 октября судья по делу Ирина Фролова отказала адвокатам журналистов в передаче запросов в официальные органы Украины и Российской Федерации, которые помогли бы установить истину в рамках судебного процесса.

Адвокат журналистов «Схем» Анатолий Попов: «По сути, суд уже становится на сторону Богдана, не захотев установить истину по его перелетам. Фактически, в этом деле созданы препятствия в сборе надлежащих доказательств.

Официальное подтверждение перелетов может быть предоставлено только из официального источника, которым являются соответствующие государственные органы. Но суд говорит журналистам, что вы сначала сами обратитесь в эти учреждения, хотя всем известно, что они официально дают такую ​​информацию только суду.

Очевидно, что журналисты защищают свои источники и раскрывать их не будут. В то же время, суд должен собрать и исследовать все доказательства по делу. Для этого он может в рамках процесса делать запросы в соответствующие органы. Это требует времени, но так и происходит установление истины.

В нашем случае судья не считает нужным это делать. Похоже, на это и сделана ставка – чтобы в ускоренном темпе рассмотреть это дело и очевидно удовлетворить иск. Это господин Богдан – и статусность истца очевидно к чему приводит в этом деле».

Адвокаты Андрея Богдана не захотели привлекать к делу против журналистов «Схем» в качестве соответчика Американское агентство по глобальным медиа (в которое входит Радио Свобода). Именно это Агентство несет ответственность за создание и распространение контента программы расследований «Схемы» на телеканале «UA: Первый» (ОАО «НСТУ»), согласно контракту.

Таким образом, соответчиком по делу остается «НСТУ».

Президент Радио Свобода / Радио Свободная Европа Джейми Флай, который находится с визитом в Киеве: «По моему мнению, важно, чтобы представителей прессы не атаковали во время выполнения их профессиональных обязанностей. Так же не нужно давить на журналистов с помощью судебных исков, угроз , физических атак или других притеснений».

Он добавил, что к судебному процессу по иску Богдана привлечены украинские адвокаты и юрисконсульт «Радио Свобода» в Вашингтоне.

Также Флай выразил обеспокоенность из-за недавнего инцидента, когда пресс-секретарь президента Украины физически помешала попыткам журналистов «Радио Свобода» задать вопрос президенту и руководителю его офиса.

«Ситуация тревожная. Окончательные выводы (о положении со свободой слова – ред.) делать рано, здесь вопрос в том, в какой роли украинская власть рассматривает прессу. Неужели как вражеского агента, как можно сделать вывод из некоторых действий, к которым представители власти, похоже, уже прибегают? Это создает тревожную ситуацию, которая может выйти из-под контроля довольно быстро», – сказал Флай.

Напомним, что в августе глава Офиса президента Андрей Богдан подал иск против «Схем», требуя опровергнуть данные о его перелетах в Россию и в направлении Беларуси: якобы их было меньше, чем указано в материале.

Также журналисты «Схем» обнародовали данные, что Андрей Богдан был в составе правительственной делегации во главе с Николаем Азаровым, которая летала на переговоры в Санкт-Петербург 19-20 ноября 2013 года. После того правительство резко изменило геополитический курс в сторону России, остановив подготовку к ассоциации с ЕС.

Когда журналист «Радио Свобода» Сергей Андрушко пытался просить об этом президента и руководителя его офиса во время публичного мероприятия, пресс-секретарь Владимира Зеленского отталкивала журналиста. Позже Юлия Мендель заявила, что лишь пыталась не допустить его в «личное пространство президента».

Источник Радио Свобода
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