Оккупационные власти Донбасса требуют от Украины «прямых переговоров»

Главари российских оккупационных администраций «ДНР» и «ЛНР» выдвинули Украине условия для проведения местных выборов. В частности, они требуют согласовать с ними текст нового закона об особом статусе Донбасса, который был накануне анонсирован президентом Владимиром Зеленским, передает «Левый Берег».

«В противном случае мы будем считать их прямым и грубым нарушением Минских соглашений, и они для нас будут юридически ничтожны. Хотим предостеречь господина Зеленского от опрометчивых действий. Если он хочет добиться мирного сосуществования с «ДНР» и «ЛНР», пусть вступает в прямой диалог с нами», – заявили Денис Пушилин и Леонид Пасечник, которые поставлены во главе российских оккупационных администраций в Донецкой и Луганской областях.

Также главари оккупантов заявили, что Украина не получит контроль над границей с Россией.

«Призываем господина Зеленского не диктовать нам условия. Когда он говорит, что выборы в Донбассе пройдут только после того, как Украина получит контроль над границей, он не понимает, что не ему решать, когда у нас пройдут выборы, а нам», – говорится в заявлении, которое обнародовали СМИ оккупированных территорий Донбасса.

«Мы сами будем решать, на каком языке говорить, какой будет наша экономика, как будет формироваться наша судебная система, как будет защищать наших граждан наша Народная милиция и как мы будем интегрироваться с Россией», – заявили главари оккупантов.

Напомним, 1 октября в Минске представители Трехсторонней контактной группы и боевиков «ДНР» и «ЛНР» согласовали имплементацию так называемой «формулы Штайнмайера» в украинское законодательство. Украина отказалась ставить подпись под одним документом с представителями боевиков, поэтому это было сделано в виде отдельных писем в адрес ОБСЕ, одной из сторон ТКГ.

Формула предусматривает вступление в силу особого статуса для Донбасса в день внеочередных местных выборов на временной основе. Закон продолжит действовать на постоянной основе, в случае если в итоговом докладе БДИПЧ ОБСЕ будет заявлено о демократичности состоявшихся выборов.