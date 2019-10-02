Опубликованы подписанные документы по «формуле Штайнмаера»

Опубликованы все подписанные в Минске документы по «формуле Штайнмаера». Все подписи оформлены в индивидуальном порядке на отдельных бланках.

Российское издания опубликовали подписи всех сторон под согласованием так называемой «формулы Штайнмайера» по решению конфликта на Донбассе. Одним из первых документы были опубликованы изданием «КоммерсантЪ», которое не называет своих источников.

Под документом, который касается прежде всего выборов на Донбассе и статуса оккупированных сейчас территорий, стоят подписи представителей Украины и России в ТКГ – Леонида Кучмы и Бориса Грызлова, представителей ОРДО и ОРЛО – Наталии Никоноровой и Владислава Дейнего, а также представителя главы ОБСЕ Мартина Сайдика.

Подпись представителя Украины. Подпись представителя России. Подпись представителя ОРДО. Подпись представителя ОРЛО. Подпись представителя ОБСЕ. Пред 1 из 5 След

Документы опубликованы на русском языке.

В отличие от «Минского протокола» 2014 года, под которым подписались и представитель Украины в ТК Леонид Кучма, и лидеры пророссийских боевиков Захарченко с Плотницким, сейчас согласие Украины на «формулу Штайнмайера» оформили иначе: отдельными личными письмами в адрес ОБСЕ от представителя Украины и от «республик» о том, что они согласны с имплементацией «формулы».

Напомним, что накануне стало известно о подписании в Минске «формулы Штайнмаера».

1 октября президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина согласовала так называемую «формулу Штайнмайера» по выборам в оккупированном Донбассе, но заверил, что это не «капитуляция», потому что выборы состоятся только после вывода военных и по украинскому законодательству.

Несогласные с таким шагом украинцы в тот же вечер собрались на митинг на Майдане Независимости в Киеве, а 2 октябре готовы протестовать против имплементации «формулы Штайнмайера» под стенами Верховной Рады.