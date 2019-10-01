Западные банковские аналитики предрекают дальнейшее падение курса гривны

В частности, в инвестиционном банке «Morgan Stanley» ожидают снижение курса ниже 25 гривен за доллар.

Аналитики инвестбанка «Morgan Stanley» ожидают, что до конца 2019 года курс гривни снизится до 26,5 гривен за доллар, говорится в прогнозе банка, передает «Finance.ua».

«Поскольку перспектива внедрения земельной реформы становится более определенной, мы повышаем наш прогноз роста экономики Украины и курса гривны. Теперь ожидаем рост ВВП на 3,2% в 2020 году с последующим ускорением до 3,6% в 2021 году», – говорится в прогнозе банка.

Там также прогнозируют курс гривны на конец 2019 года на уровне 26,5 гривни за доллар, а к концу 2020 – 27,5 гривны за доллар.

Американский банк ожидает, что первый транш от МВФ в рамках новой программы сотрудничества Украина получит до конца текущего года – после принятия госбюджета.

Напомним, в апреле в «Morgan Stanley» прогнозировали, что курс гривны к доллару на конец этого будет на уровне 31 гривен за доллар, а на конец 2020-го – 32,5 гривен за доллар.

Ранее в Нацбанке сообщили, что продолжат соблюдать режим плавающего курса валют, то есть не будут вмешиваться в его рыночную динамику без насущных проблем.