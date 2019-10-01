Украина согласилась на «формулу Штайнмайера»

Украинская сторона подписала «формулу Штайнмайера» на переговорах с Россией в Минске. Зеленский заявил, что снято последнее препятствие для саммита «нормандской четверки».

Украинская делегация Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе подписала «формулу Штайнмайера» в Минске. Первыми об этом сообщили российские СМИ, в том числе информационное агентство «Интерфакс».

«Контактная группа на встрече в Минске во вторник согласовала условия разведения сил на двух пилотных участках в Донбассе, сказал источник на переговорах. При этом на встрече обмен пленными по формуле «200 на 70» не обсуждался», – сказано в сообщении.

По словам источника в контактной группе, подписание «формулы Штайнмайера» – механизма политического урегулирования в Донбассе – создает предпосылки для саммита стран «нормандского формата».

Президент Владимир Зеленский на брифинге в Киеве подтвердил эту информацию, трансляцию которого вел телеканал «ТСН».

«Сегодня устранили последнее препятствие на пути к саммиту «нормандской четверки», и я думаю, в ближайшее время будем знать даты… Мы ответили на письмо господина Сайдика, что мы согласовываем текст формулы Штайнмайера. Формула Штайнмайера должна быть имплементирована в новый закон об особом статусе, которого еще нет», – сказал он.

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил положения «формулы Штайнмайера». Об этом он сообщил на брифинге.

«Я хочу отдельно поговорить о самой большой страшилке последних недель под названием «формула Штайнмайера». Что означает эта формула? Это одно-два предложения вот и все. Это временный закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Известен также в обществе, как закон об особом статусе Донбасса. Начинает действовать на постоянной основе при условии, что там состоятся местные выборы, проведенные согласно конституции и законодательству Украины. А также после публикаций отчета ОБСЕ, что выборы прошли по стандартам ОБСЕ и народным стандартам демократических выборов», – заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что для того, чтобы выборы соответствовали законодательству Украины, на Донбассе «не может быть пулеметов, граница должна быть наша».

Президент пообещал, что Украина никогда не согласится проводить выборы, если на Донбассе будут находиться «любые войска».

«Это значит, что никаких выборов под дулом пулеметов не будет и быть не может. Закон об особом статусе Донбасса действует до 31 декабря 2019 года. Будет новый закон, который будет разрабатывать парламент в тесном сотрудничестве и публичным обсуждением с обществом. И в этом новом законе не будет перейден ни одной красной линии поэтому нет и не будет никакой капитуляции», – подчеркнул президент.

При этом он отметил, что украинская сторона ответила на письмо представителя ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартина Сайдика о том, что согласовала текст «формулы Штайнмайера».

«Формула Штайнмайера должна быть имплементирована в закон про особенный статус, которого еще нет», – сказал Зеленский.

Напомним, что формула Штайнмайера предусматривает особый статус для Донбасса, который вступит в силу после проведения там честных демократических местных выборов. Россия при этом должна вывести своих солдат и технику с Донбасса.

Ранее Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал «ДНР» и «ЛНР» сторонами Трехсторонней контактной группы и заявил, что они должны подписать «формулу Штайнмайера».

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что в «формуле Штайнмайера» по Донбассу нет ни слова об амнистии боевиков «ДНР» и «ЛНР».