Бессмертный призывает не допустить выборов на Донбассе по сценарию Кремля

Бессмертный предупреждает об угрозах, которые влечет за собой подписание соглашение, заменившее «формулу Штайнмайера».

Экс-представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы Роман Бессмертный призывает не подписывать документ о проведении выборов на Донбассе, который заменил так называемую «формулу Штайнмайера», сообщил украинский дипломат на своей странице в Facebook.

«Опасность! Готовится очередная ловушка! В любом случае украинская сторона это не может подписывать в Минске! Нельзя это рассматривать и в нормандском формате», – пишет Бессмертный.

Бессмертный опубликовал текс документа, который, по его словам, «готовится от имени ТКГ в Минске для глав государств Нормандского формата и подается, как так называемая «формула Штайнмайера».

Он отметил, что этот документ регламентирует выборы по сценарию Кремля, «выборы ради легитимизации «власти» на оккупированной территории», он не обеспечит мира и не решит социально-гуманитарные проблемы.

Небезпека! Готується чергова пастка! У жодному разі українська сторона це не може підписувати у Мінську! Не можна це… Geplaatst door Роман Безсмертний op Dinsdag 1 oktober 2019

20 сентября глава МИД Украины Вадим Пристайко раскрыл текст договоренности, заменившей «формулу Штайнмайера». В этом документе говорится, что закон об особом статусе применяется на временных условиях с момента проведения выборов на Донбассе, а на постоянной основе он начинает действовать после признания БДИПЧ ОБСЕ того, что выборы соответствуют высоким стандартам.

Пристайко отметил, что в новой формулировке нет никаких идей о границе, о наличии или отсутствии вооруженных формирований.