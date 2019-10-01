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Бессмертный призывает не допустить выборов на Донбассе по сценарию Кремля

Бессмертный предупреждает об угрозах, которые влечет за собой подписание соглашение, заменившее «формулу Штайнмайера».

Экс-представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы Роман Бессмертный призывает не подписывать документ о проведении выборов на Донбассе, который заменил так называемую «формулу Штайнмайера», сообщил украинский дипломат на своей странице в Facebook.

«Опасность! Готовится очередная ловушка! В любом случае украинская сторона это не может подписывать в Минске! Нельзя это рассматривать и в нормандском формате», – пишет Бессмертный.

Бессмертный опубликовал текс документа, который, по его словам, «готовится от имени ТКГ в Минске для глав государств Нормандского формата и подается, как так называемая «формула Штайнмайера».

Текст документа который готовят для подписания.

Он отметил, что этот документ регламентирует выборы по сценарию Кремля, «выборы ради легитимизации «власти» на оккупированной территории», он не обеспечит мира и не решит социально-гуманитарные проблемы.

Небезпека! Готується чергова пастка! У жодному разі українська сторона це не може підписувати у Мінську! Не можна це…

Geplaatst door Роман Безсмертний op Dinsdag 1 oktober 2019

20 сентября глава МИД Украины Вадим Пристайко раскрыл текст договоренности, заменившей «формулу Штайнмайера». В этом документе говорится, что закон об особом статусе применяется на временных условиях с момента проведения выборов на Донбассе, а на постоянной основе он начинает действовать после признания БДИПЧ ОБСЕ того, что выборы соответствуют высоким стандартам.

Пристайко отметил, что в новой формулировке нет никаких идей о границе, о наличии или отсутствии вооруженных формирований.

Источник POLITua
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