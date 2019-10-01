На Луганщине водителей заставляют поменять украинские номера на оккупационные

При этом несогласным на такой обмен до конца года грозят «штрафами».

Во временно оккупированном Луганске боевики поставили условие водителям – до конца года поменять украинские автономера на номера террористической организации «ЛНР», сообщает «ЛІГАБізнесІнформ» со ссылкой на местных жителей, говоривших на правах анонимности.

«Затягивают удавку. До конца года сказали поменять всем номера на машинах, иначе грозят штрафами. В «МРЭО» уже с утра очереди сейчас», – заявил один луганчанина.

Другой собеседник добавил, что «таким образом они решили наполнить бюджет».

«Нужно же откуда-то качать деньги, поэтому и придумали «новшество», за которое нужно выложить около 1000 рублей», – заявил этот собеседник издания.

Проукраинские настроенные водители не спешат менять номера на машинах, сказал местный житель, признав, что многие все-таки бояться последствий и меняют автономера.

При этом украинские автономера не забирают.

«Это как с паспортами. Украинский паспорт никто не забирает, но ты можешь оформить еще и паспорт России», – объяснил источник.

Напомним, что оккупационные власти заявили о раздаче нескольких десятков тысяч российских паспортов.