Курс гривны снова понизился по отношению к доллару

После заметного укрепления своих позиций в прошлом месяце, курс гривна немного снизился по отношению к доллару.

Национальный банк понизил официальный курс гривны на 11 копеек, установив его на 1 октября на уровне 24,19 гривны за доллар, этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 26,34 гривны (на 30 сентября – 26,33 гривны).

Напоминаем, что 30 сентября НБУ укрепил официальный курс гривны на 10 копеек, установив его на уровне 24,08 гривны за доллар.

Так же котировки гривны к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,34 – 24,38 гривны за доллар.

Ранее, в течении сентября, курс грины укреплялся после колебаний курса в августе.