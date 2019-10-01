Правительство Германии не видит условий для отмены санкций против России

Германия не считает обмен пленными поводом для отмены санкций против России, Кремль «должен был сделать это уже давно».

Правительство Германии позитивно оценивает обмен пленными между Россией и Украиной, но к идее отмены санкций, введенных Европейским Союзом против России, относится отрицательно, заявил представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт, сообщает «Deutsche Welle».

«Берлин приветствовал обмен пленными и освобождения режиссера Олега Сенцова, а также украинских моряков, захваченных в ходе инцидента в Керченском проливе. Хотя, по его словам, Россия должна была сделать это уже давно», – говорится в сообщении.

Вторым положительным моментом правительство Германии считает прогресс в районе Станицы Луганской.

«Но этих двух фактов недостаточно, чтобы инициировать процесс отмены санкций ЕС. Позиция правительства ФРГ остается неизменной: необходимы существенные положительные сдвиги в деле реализации минских договоренностей, чтобы начинать думать об отмене санкций», – заявил Штеффен Зайберт.

К числу «существенных положительных сдвигов» он отнес стабильное соблюдение режима прекращения огня вдоль контактной линии и отвода от нее тяжелых вооружений.

27 сентября депутат бундестаг от социал-демократической партии Бернд Вестфаль предложил Германии и Франции сообща дать импульс процессу урегулирования ситуации на востоке Украины и начать хотя бы символически отменять санкции.

Представитель МИД ФРГ Райнер Бройль в связи с этим напомнил, что «речь идет не о германских или германо-французских санкциях, а о санкциях ЕС, о согласованной позиции Европейского Союза». Ему и решать, есть ли основания для пересмотра этой позиции. Пока же она остается прежней и никакой поэтапной отмены санкций не предусматривает.