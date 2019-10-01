Кабмин намерен бороться с налоговой оптимизацией крупного бизнеса

Глава Кабмина пообещал серьезные проблемы для нечестных физически-лиц предпринимателей, являющихся ширмой для крупного бизнеса. В то же время в Украине планируют стимулировать развитие бизнеса.

Премьер-министр Алексей Гончарук заявляет, что физическим лицам предпринимателям не нужно переживать относительно дальнейших действиях правительства, в отличие от бизнеса, который проводит оптимизацию за счет большого количества ФЛП, передает агентство «Интерфакс-Украина».

«Малым переживать нечего. Но тем, кто действительно большой, средний и скрывает это, пытается строить из себя 100-200 и больше маленьких частных предпринимателей, у тех действительно будут проблемы», – заявил Гончарука в эфире телеканала «ICTV».

Премьер добавил, что правительство даже с такой категорией бизнеса ведет себя очень гуманно, предоставляя им время на перестройку бизнес-модели, чтобы они работали в правовом поле.

В качестве примера непорядочного ведения бизнеса, премьер привел ситуацию с ресторанами, где ради оптимизации расчеты проводятся через несколько ФЛП. В таком случае, по словам Гончарука, честное заведение проигрывает нечестному.

В то же время, Кабинет Министров не планирует повышать налоги, а наоборот – будет создавать стимулы для развития бизнеса.

«Мы, правительство, не планируем повышать налоги, это неправильный путь. Государство не должно увеличивать объем ресурсов, которые оно пропускает через себя», – отметил глава правительства.

По словам премьер-министра, государство, наоборот, должно создавать такие стимулы для бизнеса и граждан, чтобы они не боялись иметь дело с ним, «чтобы они вкладывали свои средства в свое дело и развивали Украину», – подчеркнул Гончарук.

Напомним, что в правительстве ожидают заключения нового соглашения с МВФ о начале новой программы сотрудничества, паниковать по поводу того, что миссия МВФ уехала, не заключив соглашения, нет оснований, заявил премьер Алексей Гончарук.