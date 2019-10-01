С 1 октября в Украине больше не принимают монеты трех номиналов

Монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек вышли из оборота. Такие монеты перестали быть платежным средством.

Национальный банк Украины начал изымать из оборота монеты номиналами 1, 2 и 5 копеек. С 1 октября ими нельзя рассчитываться, и они перестали быть платежным средством, информирует пресс-служба НБУ.

Сообщается, монеты номиналами 1, 2 и 5 копеек нужно будет обменять в течение следующих трех лет до конца сентября 2022 года:

• в банках Украины – до 30 сентября 2020 включительно;

• в Национальном банке и уполномоченных банках (Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк Аваль) – до 30 сентября 2022 года.

Нацбанк также начинает постепенное изъятие из обращения монет номиналом 25 копеек. В отличие от 1, 2 и 5 копеек, 25 копеек пока останутся в наличном обращении. Ими можно будет расплачиваться, но монеты, попавшие в банки, не будут возвращаться в оборот и постепенно их будет становиться все меньше.

Также остаются в обращении монеты номиналом 10 и 50 копеек.

Теперь для облегчения наличных расчетов применяются правила округления общих (в чеке) сумм расчетов наличными за товары (работы, услуги) до 10 копеек. При безналичном расчете будет списываться сумма по чеку.

Маєте ще питання про вилучення з обігу монет дрібних номіналів?Відповідаємо на найпоширеніші з них:• Коли саме… Geplaatst door Національний банк України op Maandag 30 september 2019

Все банковские учреждения обязаны принимать выведенные из оборота монет к обмену в течение года, вплоть до 30 сентября 2020. Если банк отказывается обменивать монеты, регулятор рекомендует гражданам жаловаться в Национальный банк.

Напомним, осенью 2019 года в Нацбанке анонсировали выпуск новых монет номиналом 5 гривен.