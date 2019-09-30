В Сенате США потребовали расследования возможного вмешательства Украины в выборы

Председатели двух комитетов в Конгрессе США Чак Грассли и Рон Джонсон потребовали от министра юстиции и генпрокурора Уильяма Барра расследовать связи между украинскими властями и штабом демократа Хиллари Клинтон во время президентских выборов 2016 года, сообщает издание «Politico».

«Минюст еще не проинформировал Конгресс и американскую общественность о том, начал ли он расследование связей и координации между украинским правительством и лицами, связанными с предвыборным штабом Хиллари Клинтон или Национальным комитетом Демократической партии», – говорится в письме.

«Не следует игнорировать попытки Украины при поддержке американской политической партии вмешаться в выборы 2016 года», – подчеркивают в письме.

Письмо, датированное 27 сентября, обнародовано в понедельник 30 сентября.

Республиканец Грассли возглавляет юридический комитет, республиканец Джонсон управляет комитетом по национальной безопасности и правительственным делам в Сенате Конгресса США.

По их мнению, факт помощи со стороны иностранного государства в 2016 году не был тщательно рассмотрен.

Сенаторы попросили Барра ответить на вопрос, проводится ли соответствующее расследование, и объяснить причину, если это не так.

Администрация президента США Дональда Трампа начала изучать записи электронной почты десятков нынешних и бывших высших должностных лиц Госдепа, из которых направлялись письма в частную почту бывшего госсекретаря и соперника Трампа на выборах Хиллари Клинтон.

Таким образом Госдеп возрождает «политически токсическое дело, затмившее выборы 2016 года».

Напомним, что 24 сентября спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси сделала официальное заявление об инициировании процедуры импичмента президента США Дональда Трампа.

25 сентября Белый дом обнародовал текст телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, из-за которого в США начали процедуру импичмента.

26 сентября Комитет по вопросам разведки Палаты представителей США обнародовал текст жалобы неназванного сотрудника американских спецслужб на нарушения в ходе телефонного звонка Трампа с Зеленским.

Анонимный осведомитель обвинил Трампа в том, что он отказал в помощи Украине, чтобы заставить украинские власти расследовать обстоятельства, которые, как надеялся Трамп, могли бы нанести политический ущерб бывшему вице-президенту и главному сопернику Трампа на выборах-2020 Джо Байдену.