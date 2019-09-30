Крымский «Гоблин» отказался от своего поста главы оккупационной администрации

Аксенов отказался от поста главы оккупационного правительства Крыма. “Премьером” Крыма может стать Юрий Гоцанюк.

Глава оккупационной власти Крыма Сергей Аксенов, широко известный по своей криминальной кличке «Гоблин», – решил отказаться от совмещения должностей главы Крыма и руководителя правительства, сообщает «Крым.Реалии».

«На рассмотрение российского парламента Крыма он внес кандидатуру Юрия Гоцанюка для назначения на должность председателя правительства Крыма. Это вопрос депутаты рассмотрят на заседании 1 октября, сообщает близкое к властям Крыма издание «Крыминформ», – говорится в сообщении.

Сейчас Гоцанюк возглавляет российское правительство Крыма в статусе исполняющего обязанности вице-премьера, этот пост он занял после переизбрания Аксенова главой Крыма 20 сентября.

8 сентября оккупационные российские власти провели в Крыму и Севастополе «выборы» депутатов крымского парламента и местных советов. Евросоюз и ряд стран признали их незаконными.

11 сентября Верховная Рада заявила о нелегитимности местных выборов в Крыму и Севастополе. Заявление поддержали все, кроме пророссийской партии ОПЗЖ.