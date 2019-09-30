Новости

Крымский «Гоблин» отказался от своего поста главы оккупационной администрации

Аксенов отказался от поста главы оккупационного правительства Крыма. “Премьером” Крыма может стать Юрий Гоцанюк.

Глава оккупационной власти Крыма Сергей Аксенов, широко известный по своей криминальной кличке «Гоблин», – решил отказаться от совмещения должностей главы Крыма и руководителя правительства, сообщает «Крым.Реалии».

«На рассмотрение российского парламента Крыма он внес кандидатуру Юрия Гоцанюка для назначения на должность председателя правительства Крыма. Это вопрос депутаты рассмотрят на заседании 1 октября, сообщает близкое к властям Крыма издание «Крыминформ», – говорится в сообщении.

Сейчас Гоцанюк возглавляет российское правительство Крыма в статусе исполняющего обязанности вице-премьера, этот пост он занял после переизбрания Аксенова главой Крыма 20 сентября.

8 сентября оккупационные российские власти провели в Крыму и Севастополе «выборы» депутатов крымского парламента и местных советов. Евросоюз и ряд стран признали их незаконными.

11 сентября Верховная Рада заявила о нелегитимности местных выборов в Крыму и Севастополе. Заявление поддержали все, кроме пророссийской партии ОПЗЖ.

Источник Крым.Реалии
Тоже интересно
Новости

Украина намерена возобновить пассажирские перевозки на административной границе Крыма

Новости

В России скончался известный режиссер выступавший за оккупацию Крыма

Новости

В России требуют шестилетнего срока для крымского видеоблогера

Новости

В Украине увеличивается число зарегистрированных временно перемещенных лиц

Комментарии
Загружаем...
Кроме того

Украина намерена возобновить пассажирские перевозки на административной границе Крыма

В России скончался известный режиссер выступавший за оккупацию Крыма

В России требуют шестилетнего срока для крымского видеоблогера

1 из 337