Журналисты украинских масс-медиа требуют увольнения Мендель

Журналисты требуют увольнения пресс-секретаря президента Украины, из-за ее неэтичного и непрофессионального поведения.

Сообщество независимых журналистов «Инициатива 34» требует увольнения пресс-секретаря президента Юлии Мендель за непрофессиональное поведение в отношении журналистов, говорится в открытом обращении независимых журналистов, передает «Украинская Правда».

«В связи с непрофессионализмом, неэтичным поведением и провокацией искусственных конфликтов требуем освободить Юлию Мендель от должности пресс-секретаря президента Украины Владимира Зеленского», – говорится в заявлении.

«От Офиса президента и Юлии Мендель ожидаем извинений перед нашим коллегой Сергеем Андрушко», – добавляют журналисты в обращении.

ВІДКРИТЕ ЗВЕРНЕННЯУ зв’язку із непрофесійністю, неетичною поведінкою та провокацією штучних конфліктів, вимагаємо… Geplaatst door Ініціатива 34 op Maandag 30 september 2019

Заявление подписали ОО «Громадське телебачення», журналисты «Bihus.Info» и редактор-основатель «Украинской Правды» Алена Притула.

28 сентября извиниться за некорректное поведение со стороны Офиса президента и Мендель призвал Национальный союз журналистов.

30 сентября медиа-движение «Медиа за осознанный выбор» призвало Зеленского публично отреагировать на «угрожающее» препятствование работе журналистов со стороны его пресс-секретаря.

В заявлении, обнародованном на «Детектор Медиа», напомнили, что «открытое общение с журналистами – это не только признак демократичности власти, но и ее долг».

«Схемы» подготовили расследование о ранее не известных фактах из биографии руководителя Офиса президента Андрея Богдана.

Расследователи длительное время пытались получить комментарий Богдана. На Банковой также отказали в интервью с руководителем Офиса президента.

Журналист «Схем» Сергей Андрушко пытался напрямую задать вопрос президенту и руководителю Офиса президента. Спикер и охрана президента не давали ему это сделать – придерживали его, мешая подойти к Богдану.

Мендель позже объяснила, что «останавливала» журналиста «Схем» Сергея Андрушко, поскольку он «вмешивался в личное пространство» первого лица государства.

Редакция программы «Схемы: коррупция в деталях» обнародовала полное видео общения Андрушко с Мендель. Также было опубликовано видео, как 13 сентября Мендель оттянула другого журналиста Кристофера Миллера от Зеленского, не дав ему задать вопрос.

Наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины принял решение о досрочном освобождении Зураба Аласания от должности председателя правления Общественного вещания.

Независимые журналисты украинских СМИ заявили, что считают проявлением цензуры расторжение контракта с Аласанией и инициировали создание неформального сообщества независимых журналистов «Инициатива 34».

Именно 34 статья Конституции гарантирует каждому право на свободу мысли и слова, свободное выражение взглядов и убеждений.