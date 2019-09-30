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В Норвегии заметили российских «зеленный человечков»

В Норвегии заметили российских спецназовцев, которые действовали на территории страны, в России говорят о фейке.

В Норвегии заметили деятельность тактических групп российских спецназовцев – они действовали как на Шпицбергене, так и на материковой части страны, сообщило норвежское издание «AldriMer.No» со ссылкой на четыре независимых источника в сфере обороны и разведки из трех разных стран.

Отмечается, что российские спецназовцы провели разведку относительно ключевых объектов и критической инфраструктуры. Они также развернули системы технического мониторинга и сенсорные платформы. Это подтверждает документация, полученная от союзной разведки, а также данные американских самолетов-разведчиков.

Документация свидетельствуют, что персонал, замечен в последние дни на Шпицбергене, может быть связан с продолжающимися российскими военными учениями в Баренцевом море.

Согласно сообщениям разведки союзников, русская десантная группа может сотрудничать с наемными военизированными формированиями на севере. По словам иностранного военного аналитика, это подразделение хорошо известно НАТО, в частности, из-за событий в Крыму.

Кроме того, Северный флот России мобилизовал минимум одну специальную подводную лодку типа П-650 «Малая», который специально предназначена для скрытого размещения сил специального назначения.

Согласно источникам «AldriMer.No», в дополнение к Шпицбергену, разведывательные миссии также проводились на материковой части Норвегии, при этом источники не сообщают, где именно, и не сообщают подробностей оттуда.

Норвежский источник утверждает, что властям известно о пребывании российских военных на норвежской территории.

Посольство России в Осло назвало грубой провокацией статью интернет-издания. «Изложенная в статье «Aldrimer» 27 сентября 2019 года информация о якобы действиях российских спецназовцев на Шпицбергене является фейком. Мы не можем охарактеризовать ее иначе, как грубую провокацию», – заявило посольство на странице в Facebook.

27.09.2019 Kommentar fra Russlands Ambassade i forbindelse med artikkelen av nettsiden «Aldrimer.no» angående angivelig…

Geplaatst door Russian Embassy in Norway op Vrijdag 27 september 2019

Напомним, что дочь Путина выступает за разрешение редактирования генома человека.

Источник AldriMer.No
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