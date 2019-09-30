Отсутствие украинской делегации в ПАСЕ – это демарш Макрону, – глава делегации Ясько

Глава украинской делегации в ПАСЕ Ясько подчеркивает, что «отказываться от общения с россиянами – неправильно», но «вместе с тем, Украина не может согласиться с возвращением российской делегации в ПАСЕ, так как это будет предательством».

Делегация Украины в ПАСЕ своим отсутствием на осенней сессии показывает свою позицию относительно возврата россиян, которых возвращали, в том числе и голосами французских делегатов, заявила в интервью «Левому Берегу» глава украинской делегации в ПАСЕ Елизавета Ясько .

«Наше отсутствие – это и есть демарш. Нам нужно в первую очередь перед французской стороной (да и перед всеми теми, кто голосовал за возвращение России в ПАСЕ) заявить: необходимо что-то менять или мы продолжим саботировать работу ассамблеи. Необходимо сказать, что сейчас роль и престиж этой организации падают. Как это выглядит? Для начала нам нужно договориться о встречах. В каком формате будут проходить эти переговоры – решим позже», – Ясько.

Она также сообщила, что президенту Франции было отправлено соответствующее письмо, которое подписали делегации нескольких стран.

«Это письмо и есть запрос о встрече. У меня уже состоялась встреча с французским послом, я передала нашу официальную позицию. Кроме того, у меня будет встреча с Госсекретарем МИД Франции. Все это результаты того самого отправленного Макрону письма», – добавила она.

Отметим, что 1 октября Макрона выступит на сессии ПАСЕ и ответит на вопросы депутатов.

Как известно, на летней сессии ПАСЕ приняла решение о подтверждении полномочий делегации России без ограничений, несмотря на нарушения принципов Совета Европы.

После этого представители семи национальных делегаций в знак протеста объявили о демарше. Впоследствии к ним присоединились отдельные представители Великобритании и Швеции.