Трамп ищет доказательства вмешательства Украины в президентские выборы в США

Трамп пытался обвинить Украину во вмешательстве в выборы. Газета ссылается на источники в США и Украине.

Президент США Дональд Трамп искал доказательства того, что Украина причастна к попыткам вмешательства в американские выборы, несмотря на выводы разведки и Минюста о причастности России, пишет «The New York Times» со ссылкой на источники в США и в Украине, а также соответствующие документы.

Газета утверждает, что Трамп «был склонен искать доказательства того, что вмешательство было связано с Украиной и враждебными ему силами». В частности, он придерживался версии, по которой пропавшую электронную переписку Хиллари Клинтон могли найти в Украине.

Трамп якобы отправил в Украину адвоката Рудольфа Джулиани, в том числе для выяснения этих сведений.

В телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским, как пишет «The New York Times», Трамп призвал его к сотрудничеству в том числе по поводу теории о том, что именно Украина стояла за взломом почты Национального комитета Демократической партии.

Напомним, накануне Джулиани заявил, что располагает доказательствами причастности Украины к вмешательству в выборы.

24 сентября глава палаты представителей демократ Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента Трампа. Поводом стали обвинения в попытке заставить Зеленского начать расследование против сына бывшего вице-президента США и будущего соперника Трампа на выборах Джо Байдена.

На следующий день Белый дом опубликовал стенограмму разговора.