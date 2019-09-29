Украина намерена возобновить пассажирские перевозки на административной границе Крыма

Украина возобновит пассажирские перевозки к адмигранице с Крымом. Станции обустроят на пропускных пунктах «Чонгар» и «Каланчак».

Между аннексированным Россией Крымом и материковой Украиной возобновят транспортное пассажирское сообщение. Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в интервью «Радио Свобода».

«КПВВ, конечно, мы строим. Сейчас там из-за определенных проблем передали это строительство и заказчиком стала «Укрзализныця». Они сейчас занимаются этим проектом. Я думаю, что вовремя, как была поставлена президентом задача, это все построится – КПВВ «Чонгар» и «Каланчак». Сервисная часть там также будет построена. И будут соответствующие станции. Ну, а уже конкурсы на перевозчиков будет проводить местная власть также при нашем участии», – рассказал министр.

Отметим, через админграницу с Крымом не ездит ни один украинский государственный транспорт.

Позже министр инфраструктуры Владислав Криклий уточнил на своей странице в Facebook, что о восстановлении перевозок на полуостров или с полуострова речь не идет.

«Возле КПВВ «Чонгар» и «Каланчак» обустраивают станции, с которых украинские перевозчики будут перевозить пассажиров по территории Украины. Речь не идет о восстановлении любых рейсов на/с оккупированного Крыма», – говорится в сообщении на странице Мининфраструктуры.

«Речь идет о создании человеческих условий для пассажиров, которые будут иметь возможность на станции у КПВВ сесть в автобус легального украинского перевозчика и следовать дальше по Украине», – добавил Криклий.

Также министр сообщил, что на следующей неделе будет инспектировать ход ремонтных работ на КПВВ «Чонгар» и «Каланчак».

За дорученням Президента України завершується будівництво КПВВ «Чонгар» та «Каланчак». Поряд з КПВВ облаштовують… Geplaatst door Міністерство інфраструктури України op Zondag 29 september 2019

Напомним, с 23 сентября проводят модернизацию контрольных пунктов «Чонгар» и «Каланчак» на админгранице с Крымом. В связи с ремонтом изменен режим работы КПВВ. Завершить строительство планируется до 15 ноября.