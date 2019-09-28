Волкер подал в отставку с поста спецпредставителя Госдепа по Украине

Спецпредставитель Госдепа в Украине Курт Волкер подал в отставку на фоне разгорающегося скандала с импичментом президента Дональда Трампа.

Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер заявил госсекретарю Майклу Помпео, что уходит с поста, сообщили газета «The New York Times» и американский телеканал «CNN».

Как отмечает The Times, ожидается, что Волкер будет допрошен на следующей неделе, в связи с расследованием импичмента президента США Дональда Трампа Палатой представителей.

Как говорится в сообщении издания, отъезд Волкера из Украины состоялся через несколько дней после разговора Трампа и Зеленского, во время которой президент США пытался давить на украинского коллегу по поводу расследования относительно семьи Джо Байдена.

В пятницу лидеры Палаты представителей объявили, что будут допрашивать Курта Волкера.

«CNN» подчеркивает, что Волкер стал одним из ключевых игроков в скандале Байдена.

По информации телеканала, именно спецпредставитель Госдепа помог организовать встречу адвоката Трампа Рудольфа Джулиани и помощника Зеленского Андрея Ермака.

Сообщение же об отставке Волкера поступило через несколько часов после того, как комитет по иностранным делам Палаты представителей объявил о планах его заслушать.

«Мы все еще ожидаем услышать все, что он знает об этом скандале», – сообщили в Конгрессе.

Однако, до сих пор не понятно, состоится ли разговор Волкера с комитетом в запланированную дату.

Сам же Джулиани ранее поделился с «CNN» сообщениями с спецпредставителем Госдепа по вопросам Украины, где последний уточняет детали запланированной встречи адвоката Трампа с помощником Зеленского Ермаком.

По сообщению СМИ, адвокат президента США Рудольф Джулиани имел несколько телефонных разговоров и встреч с помощником президента Украины Андреем Ермаком.

Разговоры касались, в частности, роли сына Джо Байдена в украинской газовой компании и возможного расследования касательно него.

Тогда же Джулиани уверял собеседника, что спецпредставитель Госдепа по вопросам Украины Курт Волкер знает о его контактах с украинской стороной.

Волкер известен благодаря последовательной поддержке Украины, в частности в вопросах усиления санкций против России, необходимости предоставления США военной помощи украинской стороне, введения миротворцев на Донбасс.

Напомним, что 25 сентября Белый дом обнародовал текст телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, из-за которого в США начали процедуру импичмента.

Из текста разговора следует, что Трамп склонял президента Украины Владимира Зеленского начать расследование против политического оппонента бывшего вице-президента Джо Байдена.

Зеленский публично отрицает, что президент США оказывал на него давление. «На меня никто не давил», – заявил он журналистам во время встречи с Трампом в Нью-Йорке.