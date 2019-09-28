В России скончался известный режиссер выступавший за оккупацию Крыма

Скончался режиссер «12 стульев», «Тот самый Мюнхгаузен», «Обыкновенное чудо», «Формула любви» Марк Захаров. В 2014 году была информация, что он выступил против оккупации Крыма, но Захаров сам ее опровкерг.

Режиссер Марк Захаров скончался на 86-году жизни, сообщило в субботу российское агентство «Интерфакс».

Захаров умер после второго за месяц воспаления легких.

В конце августа режиссера госпитализировали с воспалением легких в одну из московских больниц. 9 сентября его выписали из больницы.

Народный артист СССР, режиссер Марк Захаров будет похоронен на Новодевичьем кладбище, сообщил источник в его окружении.

«Марка Анатольевича похоронят на Новодевичьем кладбище. Решение принято», – сказал он.

Марк Захаров родился 13 октября 1933 года в Москве. С 1973 года и до смерти работал главным режиссером московского театра «Ленком». Он поставил почти 50 театральных постановок, среди них «Юнона и Авось».

Захаров являлся также режиссером кино, среди его картин «12 стульев», «Тот самый Мюнхгаузен», «Обыкновенное чудо», «Формула любви». Он был режиссером более 20 телеспектаклей, написал сценарии более чем для 10 кинофильмов.

Награжден многочисленными премиями за весомый вклад в развитие театра и кино.

Существует мнение, что в 2014 году Захаров вместе с некоторыми другими российскими деятелями культуры выступил против оккупации Крыма.

Российские артисты, которые поддерживают Украину и выступают против действий российского президента Владимира Путина в Крыму поставили свои подписи в альтернативном списке, сообщил в марте 2014 года журналист Мустафа Найем. Список появился на странице журналиста в Facebook.

«Наши русские: известные российские деятели культуры, поддержавшие Украину. О «ненаших» ни слова, хотя Учитель и Бортко неприятно удивили. Наши – больше, во всех смыслах», – написал Найем.

Полный список российских звезд выстыпивших против политики Путина выглядел по версии Найем так: Лия Ахеджакова, Олег Басилашвили, Армен Джигарханян, Эльдар Рязанов, Юрий Шевчук, Борис Гребенщиков, Сергей Юрский, Андрей Макаревич, Валентин Гафт, Андрей Мягков, Михаил Жванецкий, Сергей Гармаш, Марк Захаров, Елена Яковлева, Галина Волчек, Андрей Кончаловский, Владимир Гостюхин, Федор Добронравов, Леонид Броневой, Александра Яковлева, Александр Балуев, Юрий Стоянов, Станислав Садальский, Александр Розенбаум, Даниил Гранин, Марат Башаров, Сергей Маковецкий, Дмитрий Харатьян, Михаил Кокшенов, Еманнуил Виторган, Леонид Куравлев, Наталья Фатеева, Борис Акунин.

Позже народные артисты СССР Леонид Броневой и Марк Захаров выступили с полной поддержкой политики нацлидера Путина в отношении Украины и Крыма. Заявить о своей позиции их спровоцировало появившееся в четверг в интернете «альтернативное» письмо, под которым свои подписи якобы поставили мастера российской культуры, не разделяющие политики руководства РФ в отношении Украины и Крыма. Среди «подписантов» значатся, в частности, фамилии Броневого и Захарова, но они, по их словам, не участвовали в этой акции и поэтому решили выступить с опровержением.

«Директор нашего театра «Ленком» Марк Варшавер позвонил мне и сообщил о некоем «альтернативном» письме, появившемся в интернете», – рассказал «ТАСС» Леонид Броневой. «У меня нет интернета, и я не знаю, как им пользоваться, но я хорошо знаю, что никто не имеет право использовать мою фамилию», – заявил актер. «Если я играл фашистов, то это отнюдь не означает, что я поддерживаю фашизм», – заметил он. «Я всегда был за Путина, – признался Броневой. – Много лет назад я был в Кремле и сказал Владимиру Владимировичу, что если потребуется моя помощь, то я готов. Я человек слова и привык его держать».

Что касается письма деятелей российской культуры в поддержку Путина, то, как сказал Броневой, к нему с предложением подписать это письмо никто не обращался. «Если бы обратились, я бы подписал», – заключил Броневой.

В свою очередь, Марк Захаров в интервью «ТАСС» назвал «альтернативное» письмо, под которым он якобы поставил свою подпись, «провокационной акцией». «Подобные вещи ухудшают наши отношения по всем статьям и лишают взаимного доверия», – считает худрук «Ленкома». Он заявил, что не ставил своей подписи под «фальшивкой провокационного характера». «Я никогда не оказывался в ситуации, когда манипулировали моей подписью. Люди, сделавшие это на сей раз, по моему мнению, совершили вопиюще безнравственный поступок», – убежден Захаров. Он также добавил, что с предложением подписать письмо в поддержку Путина к нему никто не обращался. «Если бы обратились, то я бы сделал это обязательно», – заверил глава «Ленкома».