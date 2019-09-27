СБУ задержала украинца проводившего крупные финансовые операции для «ЛНР»

СБУ задержала экс-сотрудника МВД, который проводил финансовые операции на 100 млн гривен для «ЛНР». Подозреваемый обналичивал и переводил деньги, обменивал валюту и пополнял мобильны счета.

Служба безопасности Украины в Запорожье задержала бывшего сотрудника Министерства внутренних дел по подозрению в проведении финансовых операций на общую сумму более 100 млн гривен для террористической группировки «ЛНР», сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что мужчина в 2015 году добровольно вступил в седьмую отдельную мотострелковую бригаду 2-го армейского корпуса «Народной милиции» террористической организации «ЛНР», где занимал должность финансиста ее финансово-экономической службы.

Используя ряд оформленных на свое имя платежных карточек банковских учреждений Украины, он проводил финансовые операции в интересах оккупантов. Подозреваемый обналичивал и переводил деньги с временно оккупированной территории Луганской области и обратно, обменивал валюту, пополнял мобильны счета.

Полученные деньги боевики легализовали через многократные переводы между карточными счетами физических лиц для перевода их в наличные.

Задержанный финоператор «ЛНР». Изъятые документы. Изъятые банковские карты. Пред 1 из 3 След

«Установлено, что значительная часть доходов от противоправной деятельности непосредственно поступала к главарям незаконного вооруженного формирования и использовалась для закупки горюче-смазочных материалов, оргтехники, военного оборудования, ремонта боевой техники», – отмечает СБУ.

Контрразведчики СБУ получили информацию, что подозреваемый планирует прибыть на территорию Запорожской области по личным вопросам и задержали его.

В ходе обысков по местам временного пребывания подозреваемого в Запорожье, правоохранители изъяли докменты и другие доказательства, подтверждающие его противоправную деятельность, в частности платежные карточки и оргтехнику, а также удостоверение старшего лейтенанта финансово-экономической службы «ЛНР».

Задержанному объявлено подозрение по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) УК, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 15 лет.

Так же, 26 сентября ГБР задержало пограничника, который работал на «народную милицию ЛНР».

Задержание бывшего пограничника. Задержание бывшего пограничника. Задержание бывшего пограничника. Пред 1 из 3 След

Следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении в участии в террористической организации пограничнику Лисичанского пограничного отряда, информирует пресс-служба ГБР.

По предварительной информации, житель Луганской области в течение 2014 года входил в состав незаконного вооруженного формирования «народная милиция ЛНР». Впоследствии он вернулся на подконтрольную украинской власти территорию и начал работать в Госпогранслужбе.

Следствием проверяется информация о возможных контактах подозреваемого с представителями террористической организации «ЛНР» и передаче ее членам информации разведывательного характера.

Пограничнику сообщено о подозрении в участии в террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины). Решается вопрос об избрании меры пресечения. В случае доказательства вины ему грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.