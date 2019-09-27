Если не создать Украину, то завтра здесь будет Брянская область, – Портников

Особо важным вопрос является формирование у украинцев четкой самоидентификации, именно как украинцев, что бы не быть поглощенными Россией. Украина не должна стать Брянской областью.

Россия имеет очень сильное влияние на украинских граждан. Для успешного сопротивления этому процессу необходимо очень серьезно подойти к вопросу украинской самоидентичности, считает журналист и публицист Виталий Портников, рассказавший об этом в интервью ведущему передачи «Вечірній тепловізор» Тарасу Мокляку.

«Основная суть украинской идентичности, – чтобы не один украинец не мог стать россиянином, даже если очень сильно захочет. Именно потому что существует самоидентичность», – заявил Портников.

Публицист подчеркивает принципиальную важность формирования украинской идентичности. Именно этой цели – формирования и сохранения Украины, как уникальной среды для украинцев и должны служить все существующие институции власти и общества.

«Если сюда придет российская армия, то через неделю все они будут «русскими». Ведь даже тут в Киеве многие люди записывались русскими, не имея не капли российской крови», – предупреждает Портников.

Публицист отмечает, что именно поэтому президент, правительство и все остальные органы власти должны выполнять задачи по обеспечению украинской идентичности. В противном случае Украина просто будет поглощена Россией.

«Если этого не делать, то вместо Украины мы получим Брянскую область», – подчеркивает Портников.