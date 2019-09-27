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Украина и Венгрия проведут переговоры по острым вопросам отношений двух стран

Украина и Венгрия договорились о встрече на высшем уровне. Зеленский и Орбан встретятся в ближайшее время.

Украина и Венгрия 26 сентября договорились о встрече на высшем уровне, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел по итогам переговоров глав внешнеполитических ведомств двух стран Вадима Пристайко и Петера Сийярто, которая состоялась в кулуарах 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

«Стороны обсудили перспективы развития политического диалога, экономического сотрудничества, а также возобновление работы Совместной межправительственной украинско-венгерской комиссии по вопросам экономического сотрудничества. В ходе встречи министры договорились об установлении контакта на высшем уровне в ближайшее время, что откроет путь для урегулирования актуальных вопросов двусторонней повестки дня», – сообщил МИД.

Министр Пристайко выразил надежду, что встреча Владимира Зеленского и Виктора Орбана позволить уладить существующие недоразумения между странами.

Напомним, отношения между Украиной и Венгрией испортились в 2017 году, когда Верховная Рада приняла закон об образовании, который, как показалось венграм, ограничивает права их диаспоры в Закарпатской области. Из-за этого МИД Венгрии начал блокировать участие Украины в мероприятиях НАТО.

В 2019 году Украина внесла поправки в закон об образовании, отсрочив до 1 сентября 2023 года действие языковой статьи, разозлившей Венгрию, но Будапешт это не устроило.

Источник Пресс-служба МИД Украины
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