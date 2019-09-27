Будущее Украины зависит от внутренних изменений в России – Портников

Будущее Украины зависит не только от волеизъявления украинских граждан, но и от процессов которые будут протекать в России. Для защиты от российского влияния Украине следует серьезно отнестись к вопросам формирования украинской идентичности, считает журналист и публицист Виталий Портников, рассказавший об этом в интервью ведущему передачи «Вечірній тепловізор» Тарасу Мокляку.

«Будущее Украины зависит не только от волеизъявления украинских граждан, но и от процессов, происходящих внутри России. Если в России будут серьезные изменения, это облегчит задачу государственного строительства в Украине», – заявил Портников.

При этом следует особое внимание уделить политике формирования украинской идентичности как способa защиты национальных интересов и самой украинской государственности. Портников подчеркивает принципиальную важность этого момента.

«Если украинская политика формирования самоидентичности будет приостановлена, то Россия может стать магнитом для русскоязычной половины Украины. В этом случае Россия может сама уйти с Донбасса и Крыма», – подчеркнул Портников.