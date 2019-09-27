В Киеве пытались ограбить Владимирский собор

В Киеве полиция задержала мужчину, который пытался совершить кражу из Владимирского собора, сообщает пресс-служба полиция Киева.

Следственно-оперативная группа, прибывшая на вызов, задокументировала правонарушение и изъяла записи с камер видеонаблюдения.

Правоохранители опросили заявителя, который рассказал, что ночью он услышал подозрительный шум и сразу включил свет. Охранник увидел незнакомца, который разбил окно и пытался проникнуть в помещение. После этого злоумышленник скрылся.

Благодаря проведенному комплексу оперативных мероприятий, сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого.

Разбитое окно при попытке проникновения в храм. Разбитое окно при попытке проникновения в храм. Пред 1 из 2 След

Им оказался 30-летний ранее неоднократно судимый за совершение краж и хранение наркотических веществ человек.

Начато уголовное производство по ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 185 (покушение на кражу) Уголовного кодекса.

Молодчику сообщили о подозрении и суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит до 6 лет лишения свободы.