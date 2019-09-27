Страх «русского мира»: Зеленский может победить в России и на оккупированном Донбассе

Зеленский представляет немалую опасность для существования «русского мира» Путина, как на Донбассе, так и в самой России.

Президент Украины Владимир Зеленский имеет очень высокие шансы выиграть выборы на оккупированном Донбассе, и даже в самой России. Зеленский олицетворяет другой тип авторитаризма по сравнению с нацлидером России Владимиром Путиным, рассказал журналист и публицист Виталий Портников в интервью ведущему передачи «Вечірній тепловізор» Тарасу Мокляку.

«Если бы Владимир Зеленский баллотировался на российских выборах, у него были бы высокие шансы выиграть их на Донбассе и в самой России. Потому что Зеленский олицетворяет другой тип авториторизма по сравнению с Путиным», – заявил публицист.

Портников отмечает, что для «простого народа, живущего на Донбассе, свой парень из народа – это более понятный вариант, чем старый чекист».