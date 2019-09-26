Украинскую делегацию не допустят до заседаний осенней сессии ПАСЕ

Украинскую делегацию могут лишить права присутствовать в зале Парламентской ассамблеи Совета Европы во время осенней сессии, свидетельствует материалы переписки между сотрудниками секретариатов ПАСЕ и Верховной Рады, которая имеется в распоряжении «Европейской Правды».

Новая делегация Украины в ПАСЕ была сформирована на прошлой неделе в Верховной Раде, и сразу было объявлено, что она не будет участвовать в осенней сессии. Тогда в Раде отмечали, что представители старой делегации по привычной для Ассамблеи практике сохраняют право участвовать в работе сессии.

Однако в адрес новой делегации пришло письмо с разъяснениями от секретариата ПАСЕ, в котором ставятся под сомнение полномочия старой делегации. Член делегации, народный депутат Алексей Гончаренко в комментарии ЕП подтвердил, что такое письмо действительно было.

На своей странице в Facebook Гончаренко также написал, что «если Украина на этой неделе не отправит в ПАСЕ состав новой делегации, то, поскольку новая делегация создана, что отражено на сайте ВР, старая делегация в 11.30 утра 30 сентября утратит свои полномочия, а новая не приобретет. То есть у Украины не будет никакой делегации в ПАСЕ».

Украина в понедельник может потерять всякое представительство в ПАСЕ!Если Украина на этой неделе не отправит в ПАСЕ… Geplaatst door Олексій Гончаренко op Donderdag 26 september 2019

Пока неизвестно, будет ли реализована позиция секретариата, ведь по правилам организации подать список делегации в ПАСЕ нужно в течение шести месяцев после парламентских выборов. То есть предыдущий состав утрачивает полномочия 21 января следующего года. Публикации на сайтах госорганов не имеют юридического веса.

Об утверждении делегации Рада должна сообщить ПАСЕ официально. Собеседники «Европейской правды» в парламенте и МИД утверждают, что такое сообщение Украина не отправляла.

В случае если в секретариате ПАСЕ осуществят намерения и лишат Украину действующей делегации, то депутаты все равно смогут приехать в ПАСЕ по приглашению коллег из других делегаций, правда, в таком случае украинские депутаты не смогут участвовать в работе комитетов, присутствовать в зале на пленарной сессии и задавать вопросы спикерам.

Заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица заявил, что новую делегацию Украины в ПАСЕ заставляют прибыть в Страсбург, написал он в Twitter.

«Кажется, те, кто вернул Россию в ПАСЕ, пошли ва-банк: руками секретариата пытаются заставить новую делегацию прибыть в Страсбург, чтобы восстановить «business as usual». Уверен, что секретариату напомнят, кто принимает правила и их толкует», – написал Кислица.

Здається ті хто повернув Росію в ПАРЄ пішли ва-банк: руками секретаріату намагаються змусити нову делегацію прибути в Страсбург аби відновити “business as usual”. Впевнений, що секретаріату нагадають, хто приймає правила і їх тлумачить https://t.co/s1HsFbtR78 via @EuropeanPravda — Sergiy Kyslytsya (@SergiyKyslytsya) September 26, 2019

Напомним, что на летней сессии ПАСЕ приняла решение о подтверждении полномочий делегации РФ без ограничений, несмотря на нарушение принципов Совета Европы.

После этого представители семи национальных делегаций в знак протеста объявили демарш. Впоследствии к ним присоединились отдельные представители Великобритании и Швеции.

В то же время словацкий депутат, который сначала поддержал Украину, на встречу в Риге не приехал. Его действия в поддержку Украины вызвали сопротивление отдельных коллег в парламенте, в частности речь шла о его исключении из делегации.