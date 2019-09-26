Суд вызывает Януковича для дачи показаний

Беглого экс-президента вызывают для дачи показания при рассмотрении апелляции на приговор по обвинению его госизмене.

Киевский апелляционный суд вызывает бывшего президента Виктора Януковича на заседание 30 сентября, сообщает «Радио Свобода».

«Киевский апелляционный суд вызывает Вас в качестве обвиняемого на 11:00 30 сентября 2019 года», – говорится в сообщении.

30 сентября суд планирует продолжить рассмотрение апелляционных жалоб защиты экс-президента на вынесенный ему приговор.

Напомним, что четвертый президент Виктор Янукович бежал из Украины 21-22 февраля 2014 года, после расстрелов на Майдане, который выступал против него и против отказа от курса на евроинтеграцию.

Он скрывается в России, президента которой – Владимира Путина – Янукович просил о военной поддержке.

4 февраля 2015 года Верховная Рада законопроектом лишила Януковича звания президента.

В январе 2019 года Оболонский районный суд заочно признал экс-президента Виктора Януковича виновным в государственной измене и пособничестве в агрессивной войне и приговорил его к 13 годам тюрьмы. Приговор еще не вступил в силу, поскольку обжалуется защитой Януковича.

Янукович назвал приговор незаконным и отрицает свою вину.

В сентябре адвокаты беглого-президента Виктора Януковича заявили, что работают над тем, чтобы он мог вернуться из России в Украину.