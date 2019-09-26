Россия требует от Украины официального признания «ДНР» и «ЛНР»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал «ДНР» и «ЛНР» сторонами Трехсторонней контактной группы и заявил, что они должны подписать «формулу Штайнмайера», сказал российский министр в интервью агентству «КоммерсантЪ».

«Мы очень сильно расстроены и встревожены тем, что произошло в Контактной группе. На встрече внешнеполитических советников в Париже 11 сентября была достаточно предметная дискуссия о том, как именно должна Контактная группа одобрить эту формулу. В итоге все без исключения советники лидеров «нормандского формата» согласились, что Контактная группа должна подписать этот документ. Упомяну, что там были рассуждения о том, что, может быть, не все члены Контактной группы подпишут этот документ. Но российский представитель четко сказал, что Контактная группа – это тот самый формат, в котором нужно решать вопросы, связанные с Минскими договоренностями. Все представители сторон в Контактной группе – Киев, Донецк, Луганск, ОБСЕ, Россия – ставили свои подписи под Минскими соглашениями. Исключать кого бы то ни было из числа подписантов не получится», – сказал он.

При этом он считает, что не это требование привело к срыву подписания «формулы».

«Леонид Кучма заявил, что он вообще не хочет этого подписывать, иначе в Киеве будет очередной Майдан», – заявил Лавров.

«Вы слышали заявления из Киева после этого. Они были противоречивы. Сухой остаток — надо подписывать. Повторюсь, с оговорками, о которых стал рассуждать Вадим Пристайко, мол, подписать надо, но это не означает, что все будет выполнено в таком виде, двигаться придется, по сути дела, на ощупь, стараясь каждый раз понять, что происходит в киевской элите, как окружение президента Украины пытается интерпретировать заявленную им волю добиться мира на Донбассе и что это может означать для Донбасса», – добавил Лавров.

Напомним, что Зеленский заявил о том, что Лавров предлагает ему «завершить войну». Текст «формулы Штайнмайера» должны были подписать на встрече Трехсторонней контактной группы в Минске 18 сентября, но не сделали этого из-за появившихся замечаний.

Кучма на переговорах заявил, что реализация этой формулы возможна только при условии выполнения следующих пунктов: полное прекращение огня; обеспечение эффективного мониторинга СММ ОБСЕ на всей территории Украины; выведение с территории Украины вооруженных формирований, иностранных войск и военной техники; разведение сил и средств вдоль всей линии соприкосновения; обеспечение работы Центральной избирательной комиссии Украины, украинских политических партий, СМИ и иностранных наблюдателей; установление контроля над неподконтрольным Украине участком украинско-российской границы и выполнения других пунктов, предусмотренных украинским и международным законодательством и Минскими соглашениями.