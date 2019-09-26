Новости

Байден прокомментировал слив стенограммы беседы лидером США и Украины

Байден отреагировал на разговор Зеленского и Трампа.

Конкурент Дональда Трампа на выборах президента США в 2020 году Джо Байден заявил, что Трамп в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским поставил свои интересы выше государственных, сообщил американский политик в своем Twitter.

«Наш президент поставил личную политику выше своей священной клятвы. Белый дом должен выполнить свою работу и привлечь Дональда Трампа к ответственности за злоупотребление властью», – говорится в сообщении.

«Я постараюсь сделать все возможное, чтобы выдвинуть свою кандидатуру на пост президента, что будет означать реальную помощь для тех, кто в нашей стране нуждается в ней больше всего», – добавил Байден.

Накануне Белый дом обнародовал текст телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, из-за которой в США начали процедуру импичмента американского лидера.

Источник POLITua
Тоже интересно
Новости

Украинскую делегацию не допустят до заседаний осенней сессии ПАСЕ

Новости

В Беларуси назвали условия освобождения Шаройко

Новости

Россия требует от Украины официального признания «ДНР» и «ЛНР»

Новости

Миссия МВФ покидает Украину без новых договоренностей

Комментарии
Загружаем...
Кроме того

Украинскую делегацию не допустят до заседаний осенней сессии ПАСЕ

В Беларуси назвали условия освобождения Шаройко

Россия требует от Украины официального признания «ДНР» и «ЛНР»

1 из 1 538