Красный Крест продолжает оказывать гуманитарную помощь оккупированному Донбассу

Красный Крест передал на Донбасс 55 тонн стройматериалов. На временно оккупированную территорию проследовали три грузовика с гумпомощью.

Международный комитет Красного Креста (МККК) в среду направил на временно оккупированную территорию Донбасса три грузовика с гуманитарной помощью, сообщается пресс-служба Государственной пограничной службы.

«Вчера из-за КПВВ «Новотроицкое» на временно оккупированную территорию Украины последовали три грузовика с гуманитарной помощью от Международного Комитета Красного Креста. Для жителей Донбасса направлены строительные материалы весом 55,66 тонны», – говорится в сообщении.

Напомним, ранее Красный Крест направил на Донбасс более двух тонн лекарств.