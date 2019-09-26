Глава Украины рассказал о чем разговаривал с главой МИД России в Нью-Йорке

Президент Владимир Зеленский рассказал о своей встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в кулуарах 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, передает «Левый Берег».

«Господин Лавров подошел ко мне, сказал, что хочет познакомиться и сказать, что Россия очень хочет, чтобы завершилась война на Донбассе. Поздравил меня с обменом на Донбассе», – рассказал он журналистам после встречи с президентом США Дональдом Трампом.

«У меня была очень короткая эта встреча [с Лавровым]. Мы в очереди стояли. Я сказал, что если они готовы, то давайте завершим войну, отдадим нам наши территории, обменяем людей. Я сказал, что хочу прекратить войну на Донбассе, остановить убийство наших наших людей, военных, наших граждан», – сообщил Зеленский.

Перед этим Лавров рассказал российским журналистам, что во время беседы с Зеленским «с обеих сторон была выражена заинтересованность решать конфликт в соответствии с минскими договоренностями».

«Я слышал противоречивые заявления его советников о том, что закона об особом статусе никогда не будет. Но я предпочитаю исходить из того, что сказал мне президент Украины», – цитирует Лаврова издание «РБК».

Напомним, что Украина рассчитывает на проведение саммита «нормандской четверки» в ближайшее время. Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявлял, что Зеленский рассчитывает на прогресс в мирном урегулировании и «не собирается ждать следующие пять лет, пока будут умирать военные».