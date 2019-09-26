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Курс гривны продолжает укрепляться приближаясь к трехлетнему минимуму

Новый курс гривны вплотную подошел к отметке 24 гривны за доллар.

Национальный банк укрепил официальный курс гривны на 8 копеек, установив его на 26 сентября на уровне 24,12 гривны за доллар, говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 26,49 гривны (на 25 сентября – 26,63 гривны).

Напомним, что за последний месяц курс гривны по отношению доллару и евро серьезно укрепляется, после колебаний в августе.

25 сентября котировки гривны к доллару на открытии межбанка установились на уровне 24,20 – 24,23 гривны за доллар.

25 сентября котировки гривны к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 24,17 – 24,20 гривны за доллар.

Источник НБУ
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