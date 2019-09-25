Россия разгоняет фейк об «убийстве польским военным украинского» на Львовщине

Фейки распространяются со ссылкой на якобы существующие сообщения официальных источников и местных масс-медиа.

Российские средства массовой пропаганды и пророссийские СМИ в Украине («Страна.ua», «Вести» и т.д.) разгоняют фейк, что «польский военный застрелил украинского с пистолета в затылок» во Львовской области, сообщил на своей странице в Facebook журналист международник Игорь Соловоей.

«При этом, одни ссылаются на издание «Ратуша», где эта информация… отсутствует. А в ФБ издание «Ратуша» сообщило, что сайт подвергся атаке хакеров, которые эту новость и разместили», – пишет журналист.

«А вторые СМИ ссылаются на пресс-службу МВД во Львовской области. Но вот недазачка – полиция тоже этот факт опровергает!», – добавил он.

Публикации и опровержения фейка. Публикации и опровержения фейка. Публикации и опровержения фейка. Публикации и опровержения фейка. Пред 1 из 4 След

Журналист предупреждает, что необходимо очень серьезно относится к источникам информации.

«Так что берегите свое психическое здоровье – соблюдайте информационную гигиену», – подчеркивает Соловей в заключении.