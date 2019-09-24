В России приступили к изоляции Рунета от Всемирной паутины

В России начался монтаж оборудования для изоляции Рунета. Роскомнадзор будет тестировать это оборудование с конца сентября по ноябрь.

Роскомнадзор начал устанавливать на сетях интерент-провайдеров оборудование, которое позволит изолировать российский сегмент интернета от остального мира в случае появления угроз, сообщает российское издание «Медуза» со ссылкой на главу Роскомнадзора Александра Жарова.

По его словам, ведомство будет тестировать это оборудование с конца сентября до ноября.

«Мы будем сначала проводить техническую проверку, влияет на трафик, не влияет на трафик, все ли сервисы работают успешно. И потом уже протестируем его в боевом режиме. Пока все идет нормально, когда эксперимент завершится, я расскажу о результатах», – отметил Жаров.

Напомним, 16 апреля 2019 года Госдума РФ в третьем, заключительном чтении приняла законопроект об изоляции российского сегмента интернета. Закон вступит в силу с 1 ноября этого года. Отдельные положения – о криптографической защите информации и о национальной системе доменных имен – начнут действовать с 1 января 2021 года.