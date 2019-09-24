СНБО: Киев не пойдет на «особый статус» ОРДЛО

Украина никогда не пойдет на предоставление какого-либо политического «особого статуса» для оккупированного Россией Донбасса, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк в интервью «El Pais».

«Украина является суверенным и унитарным государством. Мы никогда не согласимся, что кто-то извне через «особый статус» может влиять на наши решения как суверенной страны, влиять на наши внутренние и внешнеполитические направления или на наши союзы. Это решение нашего народа, и мы не хотим, чтобы «особый статус» стал инструментом для давления на внутреннюю политику независимого государства», – говорит он.

Данилюк считает, что Россия пытается разыграть карту с «федерализацией».

«Однозначно – это способ дестабилизации и разделения страны на две части. Наш ответ – нет. И этот вариант не пройдет», – говорит он.

Официальный Киев настроен начать международный план экономического восстановления восточных территорий Украины, которые находятся под контролем украинского государства на линии фронта с так называемыми ДНР и ЛНР, которых поддерживает Россия. Начиная с 2014 года, после аннексии Крыма Российской Федерацией, Украина переживает сложный период с эпицентром боевых действий на Востоке.

Будучи сторонником идеи «кардинально изменить это все» Александр Данилюк предлагает «новую концепцию» развития восточных регионов. На Востоке, по его словам, должны заработать «новые больницы» и «новые школы», чтобы «Донбасс стал лицом реформ» в медицине и образовании. «Мы также должны создать условия для развития бизнеса, разработав соответствующий пакет мер по стимулированию малого и среднего бизнеса, прежде всего, создать инфраструктуру и построить дороги, перенести туда« колл-центры» как часть решения».

«Донбасс следует рассматривать не как проблему, а как место, где Украина имеет максимально сфокусировать собственные ресурсы на реформах. Конечно, воплотить их в жизнь довольно трудно, но мы должны сделать это », – объясняет Данилюк, 44-летний инженер, финансист и экономист.

Данилюк в прошлом – советник Президента Виктора Януковича, представитель Президента Петра Порошенко в КМУ, министр финансов (с апреля 2016 по июнь 2018), а также международный финансовый советник. Сейчас он является одним из самых влиятельных представителей новой администрации Президента Владимира Зеленского и Секретарем СНБО Украины – координационного органа по вопросам национальной безопасности и обороны при Президенте Украины.