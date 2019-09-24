«Пусть сохранит деньги для репараций»: Данылюк ответил о российских инвестициях на Донбасс

Украина решительно выступает против привлечения российских инвестиций для восстановления Донбасса после деоккупации и начала Александр Данилюк, Секретарь СНБО Украины, в интервью испанской газете «El Pais» изложил свое видение ситуации.

«Нам не нужны российские инвестиции. Пусть они их хранят на выплаты территориям после их реинтеграции за ту огромную вред, который они там натворили, говорит он, ссылаясь на масштаб разрушения на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской», – заявил глава СНБО

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк предлагает новую концепцию развития территории Донецкой и Луганской областей на линии соприкосновения с неподконтрольными районами, в частности, рассчитывает на привлечение международных организаций, но исключает участие российского капитала.

Он напомнил, что для запуска плана восстановления востока Украины был выбран Мариуполь, где в октябре состоится инвестиционный форум.

По словам Данилюка, на востоке страны должны заработать «новые больницы» и «новые школы», чтобы «Донбасс стал лицом реформ» в медицине и образовании. Кроме того, должны быть созданы условия для развития бизнеса с помощью соответствующего пакета мер по стимулированию малого и среднего бизнеса, прежде всего, для создания инфраструктуры и строительства дорог.

Секретарь СНБО отметил, что рассчитывает на участие международных организаций, таких как Всемирный банк, Европейский банк реконструкции и развития, необходимо также привлекать местные бюджеты, убежден он. «Мы должны это сделать сейчас. Я передал эту концепцию правительству», — рассказал Данилюк.

Он не озвучил суммы средств для восстановления Донбасса, так как «необходимо точно все рассчитать».

Данилюк подчеркнул, что «война очень дорого нам стоит, но не мы ее начинали». По его словам, Украина тратит 5,4% ВВП на оборону и безопасность, выплачивает пенсии, в частности, тем, кто проживает на временно оккупированных территориях, а также внутренне перемещенным лицам, которых более 1,3 миллиона человек.

«Мы не получаем налогов от компаний, которые давали значительные поступления в бюджет. В результате войны мы сократили торговлю с Россией, которая использует свои транзитные рычаги, препятствуя нам вести торговые отношения с другими постсоветскими странами, такими, как Казахстан. Украинские компании находят новые альтернативные рынки в Европе, таким образом, потери с одной стороны превращаются в достижения с другой», — оценил ситуацию секретарь СНБО.

Данилюк в прошлом – советник Президента Виктора Януковича, представитель Президента Петра Порошенко в КМУ, министр финансов (с апреля 2016 по июнь 2018), а также международный финансовый советник. Сейчас он является одним из самых влиятельных представителей новой администрации Президента Владимира Зеленского и Секретарем СНБО Украины – координационного органа по вопросам национальной безопасности и обороны при Президенте Украины.