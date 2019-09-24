В СНБО оценили объем потерь от российской оккупации на Донбассе

Украина тратит свыше 5% своего ВВП на оборону и национальную безопасность из-за российской агрессии. Расходы на оборону и безопасность Украины сокращаться не будут

Украина не будет сокращать военные расходы даже после завершения войны на Донбассе, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк в интервью «El Pais».

По его словам, война дорого обходится Украине, однако не стал давать глобальную оценку затрат.

«Мы тратим 5,4% нашего ВВП на оборону и безопасность, выплачиваем пенсии, в частности, тем, кто проживает на временно оккупированных территориях, а также внутренне перемещенным лицам, которых сейчас более 1,3 млн человек», – объясняет он.

Кроме того, Данилюк подчеркнул, что окончание войны не уменьшит расходы на безопасность и оборону. При этом Данилюк исключает участие российских капиталов в восстановлении Донбасса.

«Даже после окончания войны мы не будем тратить меньше на армию и безопасность. Мы должны создать мощную армию, полностью переоснастить и модернизировать ее, а также реформировать ключевые органы сектора безопасности и обороны, в противном случае это будет дорого нам стоить», – добавил он.

Данилюк в прошлом – советник Президента Виктора Януковича, представитель Президента Петра Порошенко в КМУ, министр финансов (с апреля 2016 по июнь 2018), а также международный финансовый советник. Сейчас он является одним из самых влиятельных представителей новой администрации Президента Владимира Зеленского и Секретарем СНБО Украины – координационного органа по вопросам национальной безопасности и обороны при Президенте Украины.