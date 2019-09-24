В Украине увеличивается число зарегистрированных временно перемещенных лиц

Число зарегистрированных временно перемещенных лиц приближается к полутора миллионам человек.

Количество внутренне перемещенных лиц в Украине превысило 1 миллион 410 тысяч человек, сообщает правительственный портал.

«По состоянию на 23 сентября 2019 года, по данным Единой информационной базы данных о внутренне перемещенных лицах, взяты на учет 1 410 615 переселенцев с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и АР Крым», – отмечается в сообщении.

Напомним, что Минсоцполитики назвало точное количество перемещенных лиц с оккупированных территорий.