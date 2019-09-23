Трамп требует большей честности от Украины во взаимоотношениях с США

Трамп хочет больше честности от Украины. Президент США подчеркивает, что «очень важно говорить о коррупции».

Комментируя телефонный разговор с президентом Владимиром Зеленским, президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает большей честности от Украины, потому что США поддерживают ее. Он заявил об этом в штаб-квартире ООН в ходе общения с журналистами, передает «Интерфакс-Украина».

«Мы хотим честности от той страны, с которой мы имеем дело. Я считаю, что с новым президентом вы увидите гораздо больше честности. Это то, чего мы ожидаем. Мы поддерживаем эту страну, мы хотим, чтобы она была честная», – сказал Трамп.

Он подчеркнул, что «очень важно говорить о коррупции».

«Если мы не говорим о коррупции, почему мы будем давать деньги стране, в которой есть коррупция», – отметил президент США.

Ранее Трамп заявлял, что в ходе июльского разговора с Зеленским обсуждал с ним коррупцию.

Напомним, в рамках сессии Генассамблеи ООН состоится встреча Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом.