Украина не будет участвовать в осенней сессии ПАСЕ

Украинская делегация ПАСЕ официально отказалась от участия в осенней сессии. Делегация будет проводить лишь консультации с партнерами.

Делегация Украины в Парламентской Ассамблее Совета Европы отказывается от участия в осенней сессии ПАСЕ, сообщила в своем Facebook глава украинской делегации Елизавета Ясько.

«Заявляем об отказе подавать полномочия новой украинской делегации на утверждение во время осенней части сессии ПАСЕ с 30 сентября по 4 октября 2019 года. Это будет способом реагирования Украины на возвращение Российской Федерации в сессионный зал ПАСЕ без выполнения требований резолюций Ассамблеи, одобренных в ответ на российскую агрессию против Украины», – отметила она.

По словам Ясько, делегация будет проводить консультации с партнерами по Ассамблее «для поиска общих подходов и решений, которые позволили бы вернуть ПАСЕ ее репутацию важного образца демократии, верховенства права и защиты прав человека и свобод в Европе».

Она также обратилась к делегациям стран-членов Совета Европы с призывом провести расширенные консультации относительно последствий возвращения России в ПАСЕ.

«Обращается к Франции, председательствующей в Комитете министров Совета Европы, с предложением инициировать консультации с участием президента Французской республики Эмануэля Макрона и всех заинтересованных сторон для широкого обсуждения путей возвращения доверия к Совету Европы и институционального, а также морального кризиса СЕ, возникшего в результате добровольного и безосновательного отказа Комитета министров и Ассамблеи настаивать на соблюдении Россией принципов и стандартов Совета Европы», – добавила Ясько.

Заява про неучасть української делегації в осінній частини сесії роботи Асамблеї.Ми схвалили рішення не подавати… Geplaatst door Lisa Yasko op Maandag 23 september 2019

Напомним, в конце июня ПАСЕ приняла резолюцию, которая возвращает России право голоса на заседаниях. С 2014 года российская делегация в ПАСЕ была лишена основных полномочий из-за оккупации украинского Крыма.

17 сентября в Раде сформировали новый состав украинской делегации в ПАСЕ. Ее возглавила депутат от партии «Слуга народа» Елизавета Ясько. Тем не менее, глава комитета ВР по вопросам внешней политики Богдан Яременко заявил, что украинская делегация не будет участвовать в ближайшей сессии.

На осенней сессии ПАСЕ должны рассмотреть проект резолюции о положении крымских татар в оккупированном Россией Крыму.