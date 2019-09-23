Порошенко прокомментировал призывы к подписанию нового международного договора

Порошенко ответил на призыв команды Зеленского подписать новый международный договор. Он подчеркнул, что «не нужно изобретать велосипед – его не существует».

Пятый президент Украины Петр Порошенко считает, что наибольшей гарантией безопасности в современном мире является Вашингтонский договор, сотрудничество с НАТО и вступление в эту организации как можно скорее. Он заявил об этом на конференции Киевской территориальной организации партии.

«Сейчас говорят, что нам нужна мощная всеобъемлющая политика безопасности – соглашение, которое надежно защищити интересы Украины. Как опытный в международной политике человек, напомню: было две надежные оборонные сделки – Вашингтонский договор и Варшавский договор. Вашингтонский договор – действующий мощный по безопасности договор. Он был подписан в 1949 году странами-членами НАТО. Подпишите, присоединитесь – и не нужно изобретать велосипед. Его не существует», – отметил Порошенко.

Вашингтонський договір Зараз говорять, що нам потрібна потужна всеохоплюча безпекова угода, яка б надійно захищала інтереси України. Як досвідчена у міжнародній політиці людина, нагадаю: було дві надійні безпекові угоди – Вашингтонський договір і Варшавський договір. Вашингтонський договір – діючий потужний безпековий договір. Він був підписаний у 1949 році країнами-членами НАТО. Підпишіть, приєднайтеся – і не потрібно винаходити велосипед. Його не існує. Для цього треба у грудні поїхати на саміт, включити у порядок денний питання щодо Плану дій щодо членства України в НАТО. Якщо влада відмовляється це робити – значить є інші мотиви. Завдання Європейська Солідарність – захищати рух України до НАТО не лише балаканиною, а конкретними справами. Не пропозиціями вислати інструкторів НАТО з країни, щоб не дратувати Путіна. А позицією поступового руху вперед до членства в Альянсі. Geplaatst door Петро Порошенко op Maandag 23 september 2019

«Для этого надо в декабре поехать на саммит, включить в повестку дня вопрос о Плану действий относительно членства Украины в НАТО. Если власть отказывается это делать – значит есть другие мотивы. Задача «Европейской солидарности» – защищать движение Украины в НАТО не только болтовней, а конкретными делами. Не предложениями выслать инструкторов НАТО из страны, что развертывание миссии НАТО в Украине не ко времени – чтобы не раздражать Путина. А позицией постепенного движения вперед», – добавил он.

Напомним, что решением суда НАБУ обязали завести уголовное дело на Климкина и Порошенко.