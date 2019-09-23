ГБР завело уголовное дело против Парубия из-за событий 2 мая 2014 года в Одессе

Государственное бюро расследований в конце августа открыло уголовное производство по факту «создания и координирования Парубием А.В. гражданских вооруженных группировок с целью совершения массовых беспорядков 02.05.2014 на территории города Одесса». Парубий сам сообщил об этом в Facebook.

«Такой документ… на самом деле не удивил. Вот что удивило, так то, что в тексте не было (пока что) формулировок об «организации, координации и осуществлением Парубием государственного переворота под кодовыми названиями «Майдан», «Революция Достоинства»», о «незаконном отстранении от власти законно избранного президента Януковича», о «захвате власти организованной преступной группой», о «преступном противодействии государственной политики реинтеграции Украины в единое пространство с братской Российской Федерацией» и т.д. Хотя это уже достаточно четко прочитывается между строк», – написал Парубий, который в мае 2014 года был секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины.

В 2015 году Парубий рассказывал, что российские спецслужбы выделили крупную сумму денег на операцию по его похищению. Его якобы планировали вывезти в Россию для показательного судебного процесса, связанного с событиями 2 мая 2014 года в Одессе.

Сейчас он является депутатом Верховной Рады и имеет депутатскую неприкосновенность.

ДБР відкрило проти мене кримінальне провадження. За організацію захисту Одеси весною 2014-го. Щоправда, у своєму листі… Geplaatst door Андрій Парубій op Maandag 23 september 2019

Парубий заявил, что делал все возможное для защиты Украины, противодействуя захвату Россией южных и восточных областей, и назвал действия ГБР абсурдными.

Напомним, 2 мая 2014 года в Одессе произошли массовые столкновения сторонников единства Украины и пророссийских сепаратистов. В результате погибли 48 человек. 124 человека травмированы, в числе которых 21 правоохранитель.