В Россия решили бороться с «фейками»

В России готовят списки изданий, которые по версии кремлевских масс-медиа распространяют фейки.

Официальные российские медийщики решили создать список изданий, распространяющих фейковую информацию, сообщает российское агентство «ТАСС» со ссылкой на материалы доклада главы Роскомнадзора Александра Жарова к форуму Союза журналистов России «Вся Россия».

«Роскомнадзор со своей стороны поработал данную тему, и в настоящий момент мы готовы создать на сайте Роскомнадзора соответствующий открытый список изданий, интернет-сообществ и лиц, которые регулярно участвуют в распространении фейков», – говорится в сообщении.

Указывается, что в этом перечне будут указываться адреса страниц, «которые распространяют недостоверную информацию и описание такой информации».

Напомним, что 2014 года Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины начала запрещать трансляции российских каналов из-за подачу искаженной информации о событиях в Украине.

Российские СМИ игнорировали факты присутствия российских военных и российского оружия во время боевых действий на Донбассе и аннексии Крыма.

Постсоветские страны, такие как Латвия, Литва или Польша публично выступают за борьбу с российской пропагандой.

Российские официальные СМИ неоднократно ловили по распространению фейков. Так российский государственный телеканал «Звезда» заявил, что на похоронах журналиста Сергея Доренко поговорил с артисткой Еленой Образцовой, хотя она сама умерла в 2015 году, а похорон Доренко еще не было.

Гендиректора МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев регулярно рассказывает искаженную информацию о событиях в Украине.

В 2015 году Европейский Союз обнародовал фамилии 12 граждан России и Украины, против которых введены санкции за действия по аннексии Крыма. Среди них был также Киселев.