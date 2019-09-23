Модернизированные танки ВСУ тестируют пивом

Украинские танкисты проводят тестирования системы стабилизации орудия. Соответствующее видео опубликовал в Facebook танкист Вооруженных сил Украины и участник войны в Донбассе Алексей Бобовников.

На край пушки был поставлен бокал с пивом. Для успешного прохождения теста необходимо выполнить маневры, не пролив при этом хмельной напиток.

Самая правильная проверка работы стабилизатора пухи – это пивом. Наверняка многие видели как это делали немцы, но во Львове с нашими танками сделали не хуже)) Geplaatst door Oleksiy Bobovnikov op Zondag 22 september 2019

«Самая правильная проверка работы стабилизатора пушки – это пивом. Наверняка многие видели как это делали немцы, но во Львове с нашими танками сделали не хуже», – написал военнослужащий в соцсети.

Напомним, что во Львове проводят модернизацию танков для ВСУ.