Британская жертва «Новичка» подает в суд на Россию

Жертва «Новичка» Чарльз Роули намерен отсудить у России миллион фунтов. Он пострадал от отравления нервно-паралитическим веществом в Эймсбери.

Британец Чарли Роули, пострадавший от отравления нервно-паралитическим веществом «Новичок», планирует подать в суд на Россию и потребовать выплаты в качестве компенсации миллиона фунтов. С этой целью Роули, после отравления находившийся 10 дней в коме, нанял адвоката, передает агентство «Deutsche Welle».

«Это отравление очень сильно повлияло на мою жизнь. Я хочу добиться справедливости», – цитирует его в воскресенье, 22 сентября, британская газета «The Daily Mirror».

44-летняя Дон Стерджесс, подруга Роули, в июле 2018 года скончалась в результате того же отравления.

«Роули и Стерджесс стали невинными жертвами, попавшими под «перекрестный огонь» отравлений в Солсбери, которые потрясли все общество. Чарли продолжает страдать от серьезных побочных эффектов от яда, который оказался в его организме, но его самое большое беспокойство – раскрытие правды о том, что действительно произошло», – заявил Патрик Магуайр, адвокат британца.

Стерджесс скончалась через неделю после того, как Роули подарил ей найденный флакон с «Новичком», замаскированный под дорогие духи. Сам Роули после выхода из комы перенес инсульт и менингит.

События в Эймсбери произошли через несколько месяцев после отравления двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Города находятся неподалеку друг от друга.

Лондон обвиняет в обоих отравлениях Россию. В Москве категорически отрицают свою причастность к этим преступлениям.