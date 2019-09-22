В России начали задерживать сторонников шамана Габышева

В России задержали четверых сторонников шамана, собиравшегося «изгнать Путина». Сторонников Габышева задержали по жалобе за драку.

В российском Иркутске задержали четверых сторонников якутского шамана Александра Габышева, который шел пешком в Москву, чтобы «изгнать Путина», сообщает агентство «МБХ Медиа».

По словам координатора «Правозащиты Открытки» Алексея Прянишникова, среди задержанных Евгений Ростокин, также известный как Женя Ворон.

«Он в отделе, доставлен со спутниками якобы по жалобе соседей на драку, сейчас у него и спутников возьмут объяснения. Никто там не дрался, они были на съемной квартире, четверо всего. Это из группы, которая шла и идет [в Москву]», – рассказал Прянишников.

Позже задержанных сторонников шамана отпустили, с них взяли объяснения по поводу якобы сделанного соседями звонка о драке в квартире.

Об этом сообщил «МБХ Медиа» координатор «Правозащиты Открытки» Алексей Прянишников.

«Присутствовавший при даче объяснений человек в штатском сказал: «Но это еще не все», – добавил он.

Ранее на Габышева завели дело о публичных призывах к экстремистской деятельности (часть 1 статьи 280 УК). Следователь избрал ему меру пресечения в виде подписке о невыезде.

Силовики вместе с адвокатом по назначению уговорили Габышева на добровольное соглашение о стационарном обследовании, от которого он позже отказался. Габышева задержали 18 сентября на границе Бурятии и Иркутской области.

Шаман несколько месяцев шел пешком в Москву, он собирался «изгнать Путина» из Кремля.